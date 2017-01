Milano, 16 gen. (askanews) - E' arrivata oggi l'attesa riunificazione dei due filoni processuali dedicati alla presunta maxi-corruzione internazionale di Saipem in Algeria. I giudici della Quarta Sezione Penale del Tribunale di Milano hanno infatti deciso di riunire il procedimento che vede imputati l'ex amministratore di Eni, Paolo Scaroni, l'ex responsabile del gruppo per il Nord Africa Antonio Vella, e lo stesso gruppo Eni (coinvolto ai sensi della legge 231 sulla responsabilità amministrativa di società per reati commessi da propri dipendenti) con quello a carico di altre 6 persone nonché dello stesso gruppo Saipem.

La riunificazione si è resa necessaria per per questioni di economia processuale. I due filoni che oggi sono stati riuniti riguardano infatti la stessa accusa: quella che ipotizza il pagamento di una presunta maxi tangente da 198 milioni di euro a politici algerini da parte di Saipem per ottenere commesse petrolifere del valore complessivo di 8 miliardi di dollari. Una mazzetta che - secondo l'accusa formulata dai pm milanesi Fabio De Pasquale, Sergio Spadaro e Isidoro Palma - sarebbe arrivata nelle tasche dell'ex ministro dell'energia di Algeri, Chekib Khelil, attraverso all'intermediazione del suo ex braccio destro, Nourredine Bedjaoui.

(segue)