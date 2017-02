Il sindaco ironico in Tribunale: "Rischio di essere ospite fisso"

Milano, 2 feb. (askanews) - "Non ho aggiornamenti. Aspetto che mi chiamino. E mi chiameranno quando mi chiameranno". Così il sindaco di Milano, ha parlato dell'inchiesta sul maxi appalto di Expo che lo vede indagato con l'accusa di falso materiale e ideologico per una presunta retrodatazione di documenti. Sala, che questa mattina ha reso testimonianza nell'aula del processo a carico di Roberto Maroni, prima dell'udienza si è anche lasciato andare a una battuta: "Rischio di essere ospite fisso qui in Tribunale".

E' stato il sostituto procuratore generale di Milano, Felice Isnardi, a iscrivere il suo nome nel registro degli indagati dopo la decisione della Procura Generale di avocare il fascicolo sulla "Piastra dei Servizi di Expo" - ossia il più grande appalto dell'esposizione universale milanese - togliendo la titolarità delle indagini ai pm che avevano chiesto l'archiviazione. Sala, che allora era commissario straordinario del governo per Expo, è accusato di aver retrodatato, e dunque falsificato, due verbali del maggio 2012 relativi alla commissione aggiudicatrice della "Piastra" per sostituire, nel più breve tempo possibile, due componenti che nel frattempo erano risultati "incompatibili" con l'incarico.

