Milano, 24 gen. (askanews) - "Abbiamo fatto il punto e ci siamo dati un'agenda di scadenze importanti: il 3 febbraio a Palazzo Chigi si riunirà la prima cabina di regia di lavoro per la candidatura di Milano come sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), con tutti i ministeri coinvolti e tutte le amministrazioni fondamentali dello Stato coinvolte insieme con Comune e Regione Lombardia. Il 6 febbraio si riunirà il coordinamento di Human Technopole e partirà la fase operativa, in particolare per quel che riguarda la struttura di progetto che lavorerà all'implementazione del progetto". E' quanto ha annunciato ai cronisti il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, al termine di un breve incontro in Prefettura a Milano per fare il punto sul progetto del centro dedicato alla medicina predittiva che dovrebbe sorgere all'interno dell'area Expo.

Il ministro ha sottolineato che da parte del Governo Gentiloni "c'è una totale continuità nell'impegno su Arexpo, su Milano e sulla Lombardia: sapete quanto abbiamo fatto e quanto intendiamo fare". "L'agenda che vi ho presentato - ha proseguito - è la manifestazione concreta di un lavoro che si sta intensificando e da questo punto di vista il presidente Gentiloni da ministro degli Esteri ha fatto tantissimo per Expo: da presidente continuerà a farlo per cui su questo piano devo dire c'è una continuità che è un grande valore". Martina ha quindi precisato "che non è ancora chiaro quando verrà presa la decisione su Ema ma è chiaro che noi dobbiamo attrezzarci rapidamente con un dossier robusto". "Immagino - ha continuato - che ne parleranno i capi di Stato e di Governo e quindi noi dobbiamo fare bene le nostre mosse perché abbiamo tutti gli elementi per presentare Milano come una città di primissimo livello".

All'incontro hanno partecipato tra gli altri anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la presidente di Advanced life science in italy (Alisei), Diana Bracco, i vertici di Arexpo e i rappresentanti di Regione Lombardia, dell'Istituto italiano di tecnologia, delle Università pubbliche milanesi, di Camera di Commercio e di Assolombarda.