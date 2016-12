Milano, 29 dic. (askanews) - "Mi auguro che il ministro Minniti, a differenza del suo predecessore, ascolti le nostre proposte in tema di sicurezza che sono molto concrete". E' quanto dichiarato dal presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, che oggi incontrerà il ministro dell'Interno, Marco Minniti, in occasione del vertice sull'ordine e la sicurezza che si terrà nel primo pomeriggio in Prefettura a Milano.