Milano, 18 feb. (askanews) - "Il 'Piano di prevenzione della corruzione' di Regione Lombardia prevede una serie di azioni mirate, in considerazione di fatti già accaduti e dei rischi potenziali che ci sono, in particolare relativamente agli appalti, fronte su cui, per gli Enti pubblici, si concentra il maggiore rischio di corruzione. Tra i molti modi in cui interveniamo c'é proprio la concentrazione degli appalti in un'unica stazione appaltante, anziché in 40 o 50. Questo significa ridurre i costi e avere un controllo più efficace". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, a margine dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario del Tar Lombardia, questa mattina a Milano, approfondendo i temi affrontati durante il suo intervento.

"Poi c'é il sistema dei controlli: noi siamo l'unica Regione in Italia ad avere istituito l'Arac, l'Agenzia regionale anticorruzione, e ora stiamo organizzando il coordinamento dei controlli tra loro, perché vogliamo che gli enti di controllo che abbiamo siano tutti coordinati da Arac" ha proseguito Maroni, concludendo "questa è la semplificazione, anche dal punto di vista dei controlli, per renderli ulteriormente efficienti".