Milano, 17 feb. (askanews) - "Io sono favorevole ad accogliere tutte le innovazioni e quindi ritengo che anche la vicenda di Uber vada gestita: dalla politica, dal Parlamento e dal Governo, che però non lo sta facendo. Occorre trovare un accordo, stabilire una regolamentazione con buonsenso, che non significa non prendere atto di queste novità, ma evitare di penalizzare qualcuno e favorire altri. Una soluzione è possibile, ma non mi pare vi sia la capacità, da parte di questo Governo, di trovarla". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a margine dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario della Corte dei Conti sezione Lombardia, a proposito delle proteste dei tassisti.