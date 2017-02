Milano, 7 feb. (askanews) - "Uscire dall'euro o dall'Europa, lo dimostra il Regno Unito, non è un dramma, anzi" e "occorre un ripensamento forte" del sistema di governo europeo. Lo ha affermato il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni a margine della commemorazione dei servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del proprio dovere nella sede del Consiglio regionale lombardo.

"Quando la Lega parlava di un'Europa a due velocità venivamo attaccati - ha affermato Maroni - ora lo dice la Merkel e va bene, ci adeguiamo". Ma "io non mi adeguo al pensiero della Merkel - ha proseguito - Quindi valutiamo serenamente tutto quello che è utile fare, anzi quello che è necessario, soprattutto dopo l'elezione di Trump: occorre il ripensamento del sistema di governo dell'Europa. L'equivalente di Trump in Europa è Juncker e non penso sia all'altezza. L'Europa - ha concluso - rischia di essere schiacciata fra Trump e Putin. Vorrei evitarlo. Quindi ben venga Trump, ben venga la Le Pen, ben venga il ripensamento forte di questa Europa che così non funziona".