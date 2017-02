Milano, 16 feb. (askanews) - Bisogna togliere le sanzioni alla Russia che stanno provocando danni economici per centinaia di milioni alla Lombardia: lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni al suo arrivo a Milano al V Seminario Italia-Russia "L'Arte dell'innovazione". "Occorre togliere le sanzioni, che scadono il 31 luglio 2017, occorre quindi fare le elezioni a giugno, vincerle e toglieremo le sanzioni. In Italia abbiamo un danno economico di circa 4 miliardi e in Lombardia ammonta a centinaia di milioni, a cui si aggiunge il danno che deriva dall'embargo messo dalla Russia. Il problema non è solo il danno economico. Ma la quota di mercato che si perde inesorabilmente" ha detto Maroni.

"I rapporti con la Russia devono essere più intensi anche a fronte di quello che è successo nel 2016 con il terrorismo internazionale - ha detto Maroni - su questo fronte è un partner strategico indispensabile per combattere il terrorismo. L'Europa come al solito è indietro secoli".