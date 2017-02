Milano, 8 feb. (askanews) - La giunta regionale della Lombardia ha deliberato un contributo di 600.000 euro per le opere di intervento sulle paratie sul lago nella città di Como, in particolare per la rimozione delle recinzioni di cantiere, la messa in sicurezza delle zone e il ripristino dei marciapiedi. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Roberto Maroni, durante la conferenza stampa dopo giunta. "In attesa di completare la seconda vasca delle paratie - ha detto Maroni - vogliamo restituire il lungolago ai comaschi, ai lombardi e tutti quelli che amano Como, togliendo quelle brutture. Lo possiamo fare perchè ci siamo ripresi il cantiere, abbiamo risolto il contenzioso con Sacaim e ci siamo mossi subito".

Il cronoprogramma, ha sottolineato Maroni, prevede "l'aggiudicazione della gara entro marzo e la conclusione dei lavori entro giugno, con la rimozione delle recinzioni. Abbiamo anche lanciato un sondaggio - ha aggiunto - sul futuro della vecchia biglietteria, una struttura oggi fatiscente. Le ipotesi sono di ristrutturarla o eliminarla. Decideremo nei prossimi giorni, anche sulla base dell'interlocuzione che abbiamo con la Sovraintendenza".

"Sono molto soddisfatto - ha concluso il presidente lombardo - e ringrazio l'assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Cittaàmetropolitana Viviana Beccalossi per l'impegno, così come ringrazio Infrastrutture lombarde per il lavoro che sta facendo. Siamo davvero orgogliosi, perchè questo è un altro impegno che ci siamo presi e che stiamo mantenendo".