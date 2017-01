Milano, 26 gen. (askanews) - Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, si augura che il ministro dell'Interno Minniti non faccia marcia indietro rispetto all'intenzione di riaprire i Cie. "A Roma Minniti ha parlato dei Cie in maniera diversa rispetto a quanto aveva fatto a Milano. Secondo me, l'ha fatto sotto la pressione di alcuni governatori di centrosinistra che non vogliono i Cie. Se fosse così, mi dispiacerebbe. Io gli dò credito, rimango a quanto ha detto a Milano al comitato per l'ordine e la sicurezza. Spero non cambi idea. Aspettiamo i fatti concreti, perchè fino ad ora abbiamo ascoltato solo parole" ha detto Maroni a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Milano, a proposito dell'emergenza immigrazione.

Duro il giudizio del governatore sulle politiche allo studio dell'Unione europea: "Da anni l'Ue annuncia, sta pensando, ha programmi... Concretezza zero, risultati zero" ha concluso Maroni.