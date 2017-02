Milano , 17 feb. (askanews) - Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, spera che il governo "si impegni davvero" perché l'Agenzia europea per il farmaco, l'Ema, possa essere trasferita da Londra a Milano, visto che il capoluogo lombardo è "la sede ideale". Lo ha detto a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti sezione Lombardia. "Ricordo che a lanciare la candidatura sono stato io a luglio, altri avevano lanciato altre candidature come il Tribunale dei brevetti o l'agenzia finanziaria Eba, quindi ben vengano tutti quelli che adesso si impegnano, in primo luogo il governo. Il dossier è nella mani del governo, abbiamo già costituito un gruppo di lavoro e c'è stata una prima riunione a Palazzo Chigi" ha aggiunto Maroni bollando come "una cosa mediatica" la riunione di ieri a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e i ministri degli Esteri e dell'Economia Angelino Alfano e Pier Carlo Padoan.