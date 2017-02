Milano, 22 feb. (askanews) - Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, esorta il centrodestra a "mettersi al lavoro" in vista di eventuali elezioni politiche anticipate a settembre. "Io ho questa preoccupazione: se, come dice Renzi, si vota a settembre loro sono pronti, nonostante questa mini scissione. Noi no, quindi bisogna mettersi al lavoro. Io mi do come prospettiva temporale per il voto il mese di settembre quindi bisogna mettersi al lavoro" ha detto.

"Matteo Salvini è la persona giusta per essere candidato, stiamo lavorando tutti in questa direzione. Zaia è un ottimo governatore e quindi è una delle persone in campo" ha aggiunto a margine della firma di un accordo con l'Ordine notarile.

"Non sappiamo neanche quando si vota, io comunque spero che si voti a giugno. Vediamo cosa succede nel Pd, ho visto il triplo salto mortale di Michele Emiliano, è veramente troppo avanti" ha concluso Maroni.