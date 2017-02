Milano, 8 feb. (askanews) - Roberto Maroni ha invitato il leader leghista Matteo Salvini a riallacciare subito il dialogo con Silvio Berlusconi per convincerlo ad andare ad elezioni anticipate perché i tempi "sono strettissimi". "Ribadisco - ha detto il presidente della Regione Lombardia a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia citando un'intervista pubblicata ieri - che quello che oggi può dire che si va a lezioni è Silvio Berlusconi".

"Se si vogliono le elezioni anticipate a giugno - ha spiegato Maroni - come la Lega vuole, bisogna fare i conti con il fattore tempo. I tempi sono strettissimi, e se non ci si muove subito si va nel 2018". A "dare le carte", aveva detto ieri Maroni, è Silvio Berlusconi, tanto che, ha detto tornando sull'argomento, "Nonostante Renzi, Salvini e Grillo dicano vogliono andare a votare" ancora non si è profilata la strada delle elezioni e "oggi le condizioni sono tali che se Silvio Berlusconi dice di andare a votare secondo me si va a votare".

"Ho lanciato le mie proposte - ha detto Maroni - la mia percezione della situazione e quello che secondo me bisogna fare per vincere. Dopodiché è il segretario federale a decidere quello che va fatto".