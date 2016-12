Milano, 22 dic. (askanews) - Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni ha escluso un suo ritorno alla politica nazionale nel prossimo futuro. "No, io sono qui - ha replicato a specifica domanda dei cronisti -. Ho scelto io di passare dal livello nazionale a quello regionale, perché ci credo e perché è una cosa buona e giusta per un leghista. Quindi, non ci ripenso su questo assolutamente".

"Noi - ha aggiunto - siamo impegnati ad andare fino in fondo per prepararci per la sfida elettorale del 2018. Abbiamo tante idee, tante iniziative in cantiere", ha detto durante il brindisi di Natale con i giornalisti a Palazzo Lombardia, dandogli appuntamento per nuovi scambi di per "i prossimi 6 anni", quindi per un'altra legislatura regionale, confermando implicitamente la sua intenzione di ricandidarsi.

"L'anno prossimo - ha detto Maroni - sarà un anno molto impegnativo per tanti motivi. Sul fronte politico nazionale, può darsi che ci sia un'accelerazione che comporti nuove elezioni e questo in qualche modo influirà anche sul livello regionale, dal punto di vista politico. Può darsi anche su di noi. Noi abbiamo la nostra prospettiva delle elezioni nel 2018. E' chiaro che poi le scelte che ci saranno sulla legge elettorale, sulle alleanze, visto che noi qui abbiamo un'alleanza che è diversa da quella che c'è a Roma, qualche ripercussione ci sarà, ma in Regione Lombardia c'è un presidente in grado di gestire per bene queste cose, come ha fatto in questi anni. Quindi, non sono preoccupato".

Maroni ha quindi espresso soddisfazione per l'approvazione del bilancio avvenuta ieri "perché, nonostante i tagli, siamo riusciti a mettere risorse importanti soprattutto nella Sanità, 500 milioni, che ci consentiranno di fare investimenti nell'edilizia sanitaria e nell'innovazione, con nuovi ospedali, nuovi sistemi che accompagnano il malato nell'attuazione della riforma. Da domani sono a Roma a parlare con il ministro Lorenzin dei punti nascita. Spero di chiuderla positivamente. Poi - ha concluso - il 29 abbiamo un'altra giunta".