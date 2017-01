Maroni: piena collaborazione del governo per finire Pedemontana

Opera finanziata con 2,7 mld in Patto per la Lombardia

Milano, 11 gen. (askanews) - Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha detto che c'è la "piena collaborazione" del governo per finire la Pedemontana. "Ho fatto presente al ministro la nostra priorità: la conclusione della realizzazione, progettuale e pratica, della Pedemontana, finanziata con 2 miliardi e 700 milioni nel Patto per la Lombardia. Ci sono una serie di questioni aperte sulle quali stiamo lavorando, ma ho voluto ribadire che per noi rappresenta una priorità e su questo il ministro De Vincenti ha garantito la piena collaborazione del governo" ha detto dopo un incontro il Prefettura con il ministro della Coesione territoriale De Vincenti.