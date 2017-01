Milano, 10 gen. (askanews) - Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni si è detto "favorevole ai Cie", di cui ha rivendicato la paternità quando era ministro dell'Interno nel maggio 2008 "a condizione che funzionino davvero, cioè che siano luoghi chiusi, presidiati anche dai militari e se non si hanno i requisiti si viene rimpatriati. Ciò vuol dire - ha detto Maroni a margine di una seduta del Consiglio regionale lombardo - che non basta un foglio di via, ma occorre metterli sull'aereo e riportarli a casa".

Del tema se ne discuterà con il ministro dell'Interno Marco Minniti il prossimo 19 gennaio nella prevista conferenza Stato-Regioni. Maroni ha affermato di "apprezzare" il lavoro del ministro dell'Interno e la sua "disponibilità ad occuparsi seriamente di immigrazione" perché, ha detto, "ha fatto quello che ho fatto io: è andato in Tunisia, in Libia, a Malta, dunque noi siamo disponibili a dare il nostro contributo purché le cose siano fatte bene. Io, Toti e Zaia ci incontreremo per definire una posizione comune in vista del 19, che è quella del documento sull'immigrazione che avevamo già fatto".

Riguardo la localizzazione in Lombardia del Centro di identificazione ed espulsione, "non ci abbiamo ancora pensato", ha detto Maroni "aspettiamo di capire che proposte farà il ministro Minniti, "e poi valuteremo tutti insieme dove posizionarlo".