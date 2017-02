Milano, 24 feb. (askanews) - Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, non condivide la proposta di Forza Italia in materia di legge elettorale, che prevede la scelta del leader di coalizione dopo il voto, ma invita comunque il centrodestra a mettere da parte le divisioni. "Io sono per farlo prima perché è un vantaggio competitivo andare al voto indicando già il leader. Adesso vediamo come vanno le vicende interne al Pd. Penso che si possa escludere il voto a giugno, ma non le escludo in autunno, in settembre/ottobre. Per questo rinnovo l'invito ai leader del centrodestra di darsi da fare", ha detto a margine del convegno "Dillo alla Lombardia".

"Se ci fosse il voto a fine settembre o ai primi di ottobre, bisogna arrivare a giugno pronti, perché agosto è un mese che non esiste per la campagna elettorale. E da qui a giugno manca poco. La possibilità di votare in autunno è concreta perché Renzi vuole farlo, quindi dobbiamo muoverci, mettere da parte le divisioni, trovare la quadra del centrodestra, se no siamo destinati a essere sconfitti", ha aggiunto Maroni.