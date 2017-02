Milano, 23 feb. (askanews) - "Cultura: la Lombardia è ai vertici in Italia. Un'altra buona notizia per la nostra bellissima Regione!". Lo scrive, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni in riferimento al secondo "Rapporto sulla qualità dello sviluppo e il benessere socio-economico", realizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio della Cgil e da Tecnè, che riserva alla Lombardia la seconda posizione nella classifica delle regioni italiane per il 'capitale culturale'.