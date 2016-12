Milano, 29 dic. (askanews) - Cambio al vertice di Aler Milano. L'ex prefetto di Milano, Gian Valerio Lombardi, sarà sostituito da Mario Angelo Sala, attualmente presidente di Aler Monza, Brianza, Como e Varese. E' quanto annunciato dal presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni.

"Stamattina ho ricevuto le dimissioni del presidente di Aler Milano, Gian Valerio Lombardi. Sarà sostituito da Mario Angelo Sala. Abbiamo subito individuato il successore per garantire una guida sicura" ad Aler Milano, che versa in una situazione di difficoltà.

Quanto alle critiche dell'opposizione sul fatto che Sala sarebbe un suo fedelissimo, Maroni ha risposto: "Non ho fedelissimi, non bado alle appartenenze, guardo alle capacità". In merito invece al futuro di Lombardi, Maroni ha voluto sottolineare che qualunque incarico rivestirà "non sarà retribuito, sarà a titolo gratuito. Lombardi riceveva uno stipendio da Aler Milano perché era stato nominato prima dell'entrata in vigore della legge che impedisce di ricevere uno stipendio dalla P.A. quando si è in pensione".