Su mozione per apertura stazioni per ricovero senzatetto

Milano, 11 gen. (askanews) - "Rispetto le decisioni del Consiglio regionale, quando ci sono mozioni che impegnano il presidente a fare qualcosa, lo faccio, non posso però interferire sui lavori del Consiglio: appena deciderà sulla mozione io interverrò". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, questa sera, a margine di un convegno dedicato a Gianfranco Miglio, rispondendo a una domanda circa il rinvio, ieri in Consiglio regionale, della mozione che prevede di impegnare la Giunta ad attivarsi perché restino aperte le stazioni di notte come ricovero per chi ne ha bisogno in questi giorni di emergenza maltempo.