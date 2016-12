Milano, 29 dic. (askanews) - 52 sedute di Giunta, 28 proposte di legge, 1.381 delibere. Di queste: 336 area territoriale, 584 area istituzionale, 180 area sociale, 281 area economica, con "risorse importanti per le nostre imprese". Questa la fotografia di un anno di lavoro della giunta regionale lombarda, scattata dal presidente Roberto Maroni nel corso dell'ultima conferenza stampa del 2016.

Maroni ha poi elencato alcuni numeri che "dimostrano come la Lombardia sia una regione speciale e, spero presto, anche a Statuto speciale. Abbiamo - ha sottolineato - il debito pubblico più basso d'Italia: 73 euro contro 407 della media italiana. Siamo la Regione con meno dipendenti pubblici, con un costo pro capite per il cittadino di soli 18,75 euro contro 38,95 delle Regioni a statuto ordinario. Inoltre - ha proseguito - siamo la Regione leader in Europa per manifattura (oltre un milione di addetti), quella con minore spesa pubblica per abitante (2.265 euro in Lombardia, 3.612 euro la media italiana) e quella leader in innovazione. Grazie agli investimenti, pubblici e privati, nella nostra regione ci sono il 28% dei brevetti italiani e il 34,5% dei brevetti europei.

Maroni si è detto "molto soddisfatto" anche del lavoro degli assessori e dei dipendenti della Regione. "Li ho già incontrati nei giorni scorsi per ringraziarli".