Giunta regionale conferma per il 2017 per "garantire sicurezza"

Milano, 2 gen. (askanews) - Forze dell'ordine e militari viaggiano gratis sui treni lombardi. Lo ha deciso la giunta regionale per "garantire ulteriore sicurezza a costo zero", come ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente, Roberto Maroni. "Se lo meritano, per quello che fanno tutti i giorni per garantire la nostra sicurezza" ha scritto Maroni, postando un estratto della notizia riportata oggi da "La Provincia di Cremona".

I militari, ha spiegato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Sorte, potranno viaggiare anche per il 2017 gratuitamente sui treni di Trenord, a patto di viaggiare in divisa e "impegnandosi a fornire assistenza, in caso di necessità, sul treno o nelle stazioni".