Milano, 13 feb. (askanews) - "Oggi, all'Assemblea generale di Eusalp, a Rottach-Egern, Regione Lombardia è stata l'unica Regione citata per i progetti in essere e, in particolare, per la 'Piattaforma della Conoscenza', per la quale abbiamo ricevuto pubblici complimenti". Lo ha scritto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a proposito dei lavori dell'Assemblea generale di Eusalp, che si è svolta oggi in Baviera a poco più di un anno dalla costituzione della Macroregione alpina, il 25 gennaio 2016 a Brdo, in Slovenia. "Grazie a Ugo Parolo per il lavoro che sta facendo e per averci così ben rappresentato anche oggi" ha aggiunto il presidente lombardo.