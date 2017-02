Milano, 24 feb. (askanews) - Un'ex caserma, o un'analoga struttura pubblica, nei pressi di un aeroporto militare, ma non sarà né a Malpensa né l'ex Cie di via Corelli a Milano. È questo l'identikit del nuovo Cpr, centro permanente per il rimpatrio, che il governo intende realizzare in Lombardia così come in ogni altra Regione in base al recente decreto immigrazione. Lo ha riferito il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, che ne ha parlato ieri a Roma con il ministro dell'Interno, Marco Minniti.

"La legge dice che la decisione è del ministero, sentito il presidente della Regione. Io gli ho dato la mia disponibilità a concordare un luogo, perché voglio che si faccia. La mia critica è che un centro di 100 posti è troppo poco, perché sono 20.000 gli immigrati clandestini in Lombardia, però, piuttosto che niente, è meglio piuttosto" ha detto Maroni a margine del convegno "Dillo alla Lombardia".

