Milano, 24 feb. (askanews) - "Io sono per la libertà e credo che non si possano mettere nei bandi delle indicazioni di questo tipo perché allora io sarei autorizzato ad assumere solo obiettori di coscienza e anche questo non è giusto". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a proposito del concorso indetto dalla Regione Lazio per l'assunzione di ginecologi riservato a medici non obiettori di coscienza in materia di aborto. "Però esprimo sempre solidarietà ai miei colleghi governatori quindi mi farò spiegare da Zingaretti i motivi. Non giudico le decisioni prese da altri" ha aggiunto Maroni.