Consiglio di Stato non annulla gara, 15 milioni in più a progetto

Milano, 24 feb. (askanews) - La sentenza del Consiglio di Stato sulla Città della salute, nuovo futuro polo sanitario lombardo, non mette in alcun modo in discussione il progetto, che anzi sarà rafforzato con 15 milioni in più. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, durante il suo intervento al convegno Dillo alla Lombardia.

"Ieri è arrivata la sentenza del Consiglio di stato. Come sempre chi non vince fa ricorso e la sentenza di ieri dice che chi ha vinto non aveva diritto di vincere. Non dice però chi aveva il diritto di vincere. Lo farà la commissione, che si esporrà inevitabilmente a un altro ricorso, ma non è in discussione il progetto" ha detto il presidente lombardo.

"Non bisogna rifare la gara, si tratta solo di rivedere i criteri, poi sottolineo che la commissione per la prima volta nella storia d'Italia è stata fatta da quattro persone estratte a sorte da elenchi dati dagli Ordini professionali e dalle università. Se questa commsione iper qualificata ha avuto la censura del Consiglio di stato il problema è nelle regole" ha aggiunto.

"Mi spiace per questo inghippo, ma il progetto c'è, è confermato, la gara c'è e costituiremo anche un fondo per progetti speciali di 15 milioni di euro da dedicare alla Città della salute per rafforzare il progetto" ha continuato Maroni. "Si tratta di un investimento strategico della Regione che non viene messo minimamente in discussione dalla sentenza del Consiglio di Stato" ha detto Maroni.

(segue)