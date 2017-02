Milano, 27 feb. (askanews) - "Domani chiederò a Gentiloni la risposta definitiva sull'electionday per il referendum per l'autonomia di Lombardia e Veneto". Lo scrive il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni su Twitter, postando una foto in cui compaiono anche Matteo Salvini e il presidente del Veneto Luca Zaia.