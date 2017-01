D'accordo con ogni ipotesi in tale senso

Milano, 11 gen. (askanews) - "Sono assolutamente d'accordo con l'ipotesi di un abbinamento del referendum regionale sull'autonomia con elezioni o con l'eventuale referendum sul Jobs Act". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a margine di un convegno in ricordo di Gianfranco Miglio. "Noi avevamo già chiesto al governo di fare l'abbinamento con altre elezioni, con quelle amministrative e politiche, se ci saranno, come mi auguro, perché ci sarebbe un risparmio di spesa. Il fatto che il referendum abrogativo richiede il quorum e il nostro referendum consultivo non lo richiede è un dettaglio" ha aggiunto.