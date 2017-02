Milano, 2 feb. (askanews) - "Trump non delude: discorso forte su sicurezza, immigrazione e difesa dei nostri valori. Grande entusiasmo in sala". Così il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha commentato il discorso tenuto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, questa mattina, a Washington, al National Prayer Breakfast, a cui il presidente lombardo ha preso parte per il secondo anno consecutivo.