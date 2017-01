Maroni: 21 progetti su 60 di Patto Lombardia già cantierabili

Milano, 11 gen. (askanews) - Su oltre 60 progetti previsti dal Patto per la Lombardia 21 sono "immediatamente cantierabili, per un importo di circa 5 miliardi di euro. Serve ancora la conclusione di alcune formalità, presso ministeri e Cipe, ma reputo si possano sbrogliare rapidamente". Lo a detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, dopo un incontro in Prefettura a Milano con il ministro della Coesione Territoriale, Claudio De Vincenti, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "E' stato costituito - ha aggiunto - il comitato di indirizzo e controllo previsto dal Patto".

Gli altri 39 progetti "non sono ancora cantierabili, ma sono nella fase di progettazione, studio di fattibilità, progettazione preliminare o definitiva o esecutiva. Quindi, stanno procedendo. Tre invece sono ancora da definire, in particolare il capitolo di circa 47 milioni per la messa in sicurezza degli itinerari regionali e provinciali, interventi di depurazione dei laghi prealpini per 10 milioni e interventi in campo infrastrutturale e ambientale per 80 milioni", ha continuato Maroni.