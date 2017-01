Milano, 17 gen. (askanews) - I carabinieri di Bollate, alle porte di Milano, hanno arrestato nel pomeriggio di ieri un cingalese 44enne, incensurato, destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Milano per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento scaturisce da due interventi presso l'abitazione dell'uomo. Nel primo caso la moglie, una connazionale 56enne, badante, era stata percossa e minacciata con un coltello, riportando alcune contusioni e una prognosi di dieci giorni. Qualche giorno dopo il marito si era presentato sul posto di lavoro della donna, minacciandola e pedinandola fin sotto casa. I carabinieri hanno scoperto che i soprusi andavano avanti da circa due anni e, per timore di ripercussioni, non erano mai stati denunciati. L'uomo è stato portato a San Vittore.