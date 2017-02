Milano, 7 feb. (askanews) - A 25 anni da Mani Pulite, l'Italia è un paese dominato dalla "rassegnazione" popolare di fronte al fenomeno della corruzione. E' l'analisi di Piercamillo Davigo, attuale presidente dell'Anm e storico pm del pool di Tangentopoli, che questo pomeriggio ha partecipato a Milano a un convegno dedicato al 25esimo anniversario delle inchieste di Tangentopoli.

In Italia, ha messo in chiaro il magistrato, "c'è rassegnazione. Non è che la gente non ci crede. Sa benissimo che c'è un numero rilevantissimo di ladri nella classe dirigente di questo Paese, solo che teme che non sia possibile venirne a capo". In un quarto di secolo, ha aggiunto, "quello che è cambiato è che ci sono regole sempre più complicate. Il codice diventa ogni anno più complesso con norme di difficile gestione. E le leggi - ha sottolineato - le fa la politica, non i magistrati".

Davigo non ha mancato di rivendicare la correttezza del proprio operato da magistrato del pool di Mani Pulite: "Sono convinto di aver fatto il mio dovere. Posso sempre dire di me stesso: fino a quanto ho montato guardia a questo guado, di qui non è passato nessuno".