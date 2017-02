Mamma Bosetti: mi fecero fecondazione assistita senza dirmelo

Milano, 14 feb. (askanews) - "La scienza non sbaglia ma io non sono stata con Giuseppe Guerinoni, se glie lo dico io...non sono stata a letto con Giuseppe Guerinoni". A parlare è Ester Arzuffi, mamma di Massimo Giuseppe Bossetti, il muratore di Mapello condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio il primo luglio scorso. La donna, intervistata durante la trasmissione di Luca Telese "Bianco e Nero" in onda su La7, afferma che quel figlio è frutto di una fecondazione assistita. "Se non ho avuto rapporti con Guerinoni è possibile che il mio ginecologo qualcosa abbia fatto - sostiene la donna davanti alle telecamere de La7 - Io dico solo che esiste la Pma (la procreazione medicalmente assistita, ndr)". E incalzata dal giornalista che le chiede se si senta vittima inconsapevole della fecondazione assistita, aggiunge: "Sì, inconsapevole io e anche mio marito perchè nè a me nè a mio marito nessuno ha detto niente".

Secondo l'analisi del Dna, che ha portato a incastrare Bossetti nell'omicidio della ragazzina di Brembate di Sopra, il muratore di Mapello è figlio di Ester Arzuffi e di Giuseppe Guarinoni, quell'autista di autobus che la Arzuffi sostiene di aver conosciuto solo perchè la "trasportava al lavoro".