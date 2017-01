Era in un palazzo abbandonato in via Antegnati

Milano, 7 gen. (askanews) - Ancora una vittima del maltempo. Un clochard, di nazionalità polacca, è stato trovato morto a Milano. Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto il 5 gennaio scorso in un palazzo abbandonato dopo una segnalazione al 118. Disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso dovuto, da un primo esame, ad assideramento.

Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto in uno stabile abbandonato in via Antegnati, periferia sud di Milano. A segnalarlo al 118 una persona che ha scelto di rimanere anonima. L'identificazione dell'uomo, un polacco di 66 anni, è stata possibile grazie ai documenti, un passaporto, che la vittima aveva con sè.

Salgono così a sette le vittime del maltempo e del gelo che ha colpito in questi giorni la penisola. Quasi tutti senza tetto.