Milano, 13 gen. (askanews) - "Chiediamo al Questore e al Prefetto di vigilare che la manifestazione rispetti la Costituzione e le due leggi dello Stato: la legge Scelba e la legge Mancino". E' quanto ha chiesto la la neocapogruppo M5S al Comune di Milano, Patrizia Bedori, in merito al presidio che Forza Nuova terrà domani alle 14 all'Arco della Pace nel capoluogo lombardo.

"Riteniamo che tutti abbiano il diritto di manifestare purché nel rispetto dell'ordine pubblico e della Costituzione" ha spiegato Bedori, sottolineando che "in questo caso ci teniamo a precisare che il Movimento prende le distanze da qualunque forma di ideologia e propaganda antisemita e non appoggia in alcun modo una manifestazione che richiama odio e pregiudizio: per noi resta basilare rimarcare solo il rispetto dei diritti umani e il ricordo di troppe vite umane sacrificate".