Milano, 23 gen. (askanews) - "Si è deciso di consentire la cessione di ampia parte delle quote di A2A senza alcun reale motivo, solo per ragioni di partito, tutte interne alla maggioranza. L'amministrazione Sala gestisce i beni pubblici senza alcun rispetto per i cittadini che li hanno votati, e senza minimamente tenere in considerazione i loro reali interessi". Così il consigliere M5S al Comune di Milano, Gianluca Corrado, ha commentato l'approvazione della delibera con la quale l'Amministrazione meneghina autorizza la modifica del patto parasociale con il Comune di Brescia, consentendo così la vendita di un ulteriore 8% delle quote pubbliche.

"E non ci vengano poi a raccontare favolette, anche il modo di operare è inaccettabile: prima deliberano l'autorizzazione a vendere, poi approvano un atto non vincolante con il quale dicono di voler tutelare la proprietà pubblica" ha continuato Corrado, concludendo "incredibile che possano pensare ancora che qualcuno possa fidarsi delle loro parole."