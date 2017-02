Milano, 21 feb. (askanews) - "Chi pagherà il parco Experience, sull'area cantierata di Expo? Al momento non è nota nemmeno la quantità di denaro pubblico che è stata usata, l'anno scorso, per il Fast Post Expo. Non ci sembra serio annunciare attività il cui budget, stando a quanto dichiarato da Giovanni Azzone (presidente della società Arexpo), 'è ancora in fase di definizione'". Lo ha affermato, in una nota, Silvana Carcano, consigliere regionale del M5S Lombardia. "Regione Lombardia ha già stanziato 50 milioni di euro", ha aggiunto, mentre " l'Assessore al bilancio Garavaglia, proprio oggi, ha spiegato al Consiglio regionale che i tagli del Governo costringeranno la popolazione a fare sacrifici nei prossimi mesi. Per Expo - ha concluso Carcano - al contrario, sembrerebbe che i soldi si trovino sempre. Vogliamo vederci chiaro e attendiamo che Arexpo faccia sapere come ha speso i soldi pubblici di cui disponeva l'anno scorso".