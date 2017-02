M5S Lombardia: poco trasparenti selezioni di personale di Trenord

Milano, 6 feb. (askanews) - "Abbiamo presentato un'interpellanza che verrà discussa domani in Aula del Consiglio regionale della Lombardia in cui evidenziamo che la società Trenord ha avviato selezioni di personale da avviare a stage finalizzati al conseguimento delle idoneità per profili di macchinisti e controllori, servendosi di una società interinale private: la Gi Group". E' quanto ha annunciato la capogruppo del M5S in Regione Lombardia, Iolanda Nanni, spiegando che "gli annunci venivano pubblicati solo sul sito di questa agenzia per il lavoro e Trenord non ha provveduto a dare pubblica comunicazione degli avvisi di selezione nei quali, fra l'altro, al loro interno, non venivano specificati i criteri di selezione, né tanto meno i titoli preferenziali (es. residenza in Regione Lombardia, voto conseguito sul diploma di scuola media superiore)".

"Da queste modalità di selezione, peraltro, risulterebbero penalizzati proprio i residenti in Lombardia in quanto, da un lato, in Trenitalia non possono partecipare alle selezioni per assunzioni nella Divisione trasporto regionale (in quanto la stessa Trentalia seleziona solo il personale residente nella Regione ove si vericano le carenze) e, dall'altro, in Trenord sono costretti a sottoporsi ad una selezione aperta ai residenti in tutte le Regioni Italiane" ha proseguito Nanni, sottolineando che "a ciò si aggiunga che il Contratto collettivo di Trenord prevede un obbligo aziendale di comunicare alle rappresentanze dei lavoratori le iniziative volte a favorire l'occupazione ovvero quelle di ricorso al mercato del lavoro, e l'azienda non ha adempiuto a tali obblighi"

