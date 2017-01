Milano, 10 gen. (askanews) - "L'anticorruzione di Maroni, come era ampiamente prevedibile e come il M5S ha anticipato, non funziona né può funzionare. Con Arac, un'agenzia senza poteri creato in tutta fretta dalla maggioranza per mettere una toppa a scandali, inchieste e arresti che hanno investito la Regione, buttiamo un milione di euro all'anno. Nella relazione annuale Arac certifica che l'attività della complessa macchina di controlli regionali si disperde senza trovare mai qualcuno che porti alla luce le gravi anomalie. Il M5S lo denuncia da anni: dove sono i consiglieri regionali di maggioranza che hanno potere di controllo sugli enti regionali e sulle spese?". E' quanto ha denunciato la consigliera regionale del M5S Lombardia, Silvana Carcano, commentando la relazione delle attività di agenzia.

"Con i partiti non se ne esce - ha conluso Carcano - la Lombardia ha bisogno di un battesimo di legalità che solo il M5S può garantire. Abbiamo già chiesto, con accesso agli atti, tutta la documentazione ad Arac in modo da far emergere le anomalie".