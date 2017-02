Milano, 13 feb. (askanews) - L'M5s si oppone all'ipotesi di fusione tra Trenord e Atm. Lo ha scritto in una nota la capogruppo nel Consiglio comunale di Milano, Patrizia Bedori. "Ci opponiamo a gran voce a questa ipotesi. Atm è un'azienda dei cittadini, pagata dai cittadini. E' un bene pubblico che appartiene ai milanesi e che solo nel 2015 ha avuto un utile di 23 milioni di euro contro i 3,8 di Fnm" ha aggiunto.

"Se la fusione dovesse andare in porto, il Comune perderebbe il controllo su Atm e quindi non avrebbe più la facoltà di decidere sul trasporti pubblico locale, scendendo al 33% contro il 66% di regione Lombardia e Fs" ha osservato Bedori.

"Chiediamo che il sindaco venga a riferire in commissione sullo stato della cose: i consiglieri comunali non possono essere sempre informati in ritardo soprattutto su eventi e processi sui quali dovrebbero poter esprimere il proprio parere" ha concluso.