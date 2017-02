Milano, 15 feb. (askanews) - "Usare metodi coercitivi non è mai la scelta migliore soprattutto quando a questo corrisponde un ricatto. La maggioranza vuole introdurre, quale requisito per l'accesso agli asili nidi, l'obbligatorietà dei vaccini per tutti gli iscritti, senza fornire una corretta informazione alle famiglie", Lo ha affermato Patrizia Bedori, capogruppo M5S in Comune di Milano.

"L'Italia - ha proseguito in una nota - è l'unico Paese che ha deciso l'obbligo per 4 malattie ma non ha vaccini singoli da somministrare. Attualmente i bambini devono fare la vaccinazione esavalente poiché sono di difficile reperibilità i singoli vaccini. Senza dimenticare che l'obbligo a vaccinare entra nel merito anche delle scelte dei genitori e del loro orientamento religioso e filosofico. Ogni famiglia deve avere la libertà di scegliere, senza alcun obbligo o ricatto, se e a quale singola vaccinazione sottoporre proprio figlio", ha concluso Bedori.