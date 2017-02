Intesa per monitorare i "movimenti" delle 305 aziende coinvolte

Milano, 9 feb. (askanews) - Comune di Milano e M4 SpA hanno sottoscritto il nuovo protocollo operativo Monitoraggio grandi opere (Mgo), finalizzato al controllo dei flussi finanziari originati dalla realizzazione della nuova linea della metropolitana M4. Con questo protocollo "sono monitorati dal Comune di Milano (concedente dell'opera) e dalla concessionaria M4 Spa, tutti i movimenti finanziari della filiera di imprese, ad oggi 305, coinvolte a vario titolo nel progetto M4.

Nel dare l'annuncio, Palazzo Marino ha spiegato che questo nuovo strumento di controllo è frutto del lungo e accurato lavoro iniziato con il progetto Capaci: sperimentazione promossa dal ministero dell'interno (Ccasgo) e dalla presidenza del Consiglio dei ministri (Dipe), all'interno della quale M4 Spa e Comune di Milano sono stati capifila.

"Lavoriamo in piena trasparenza - ha spiegato l'assessore milanese alla Mobilità, Marco Granelli - un'attenzione che riteniamo non solo un obbligo di legge ma anche doverosa verso i cittadini. In questa direzione va anche il monitoraggio finanziario".

"Senza dubbio la nostra società ha anticipato un modello avendo già messo in moto la macchina del monitoraggio finanziario - ha dichiarato il presidente di M4 Spa, Fabio Terragni - e rispetto al panorama nazionale delle grandi opere che ancora si deve adeguare a queste importanti novità, M4 infatti è già operativa sia nelle comunicazioni con le istituzioni sia con il flusso informativo e documentale da parte delle imprese".