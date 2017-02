Lorenzin: Ema a Milano partita europea, nostra parte fatta

Milano, 3 feb. (askanews) - Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha detto che sul tentativo di far trasferire da Londra a Milano l'Ema, Agenzia europea del farmaco, "il governo ha fatto la sua parte" e ora la partita è tutta a livello europeo. "È un dossier tutto europeo. Il Governo ha fatto la sua parte, mettendo subito sul tavolo una fiche di 50 milioni di euro, è una partita che si gioca all'interno di quella sulla Brexit, si tratta anche su altri tavoli. Formalmente il dossier non è ancora stato inviato a Bruxelles, poi però ci sono i colloqui informali. Siamo ancora nella fase in cui si sta ancora parlando tra di noi" ha detto durante una visita all'Istituto italiano dei tumori.