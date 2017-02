Milano, 21 feb. (askanews) - Via libera oggi in Aula alla terza parte della legge di riorganizzazione del sistema socio sanitario regionale, relativa a malattia diabetica, organizzazione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, assistenza farmaceutica e prevenzione. "L'approvazione della terza parte della nostra Riforma sanitaria da parte del Consiglio è frutto di un lavoro di squadra che consentirà di definire in maniera ancora piu' appropriata quello che la Giunta sta gia' compiendo nella gestione della cronicita'", ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in seguito all'approvazione a maggioranza, in Consiglio regionale, del Pdl. "I temi trattati nel testo - ha sottolineato l'assessore - sono di assoluta importanza per completare quel percorso di preso in carico globale dei pazienti obiettivo principale della nostra riforma". "In particolare - ha aggiunto l'assessore - strategico per una migliore presa in carico territoriale, il nuovo ruolo assegnato alle farmacie che diventano 'farmacie di servizio', in grado di eseguire, analisi di telemedicina, monitoraggio e screening".

Parere contrario è stato invece espresso dal pd, che ha contestato il metodo "a spezzatino" con cui "si è proceduto, e che si è dimostrato inefficace. La discrasia temporale e il ritardo organizzativo sulla ripartizione delle funzioni tra ATS e Asst hanno portato problemi pratici e conseguenti disservizi sull'utenza, tra l'altro nell'ambito dell'erogazione di servizi di prevenzione importanti come le vaccinazioni - ha ricordato la vicepresidente del Consiglio regionale Sara Valmaggi - Nessun vero correttivo è stato introdotto nell'impianto se non l'accoglimento di qualche nostra utile proposta, come la richiesta che Regione Lombardia destini almeno il 5% del fondo sanitario regionale in prevenzione e che gli stessi proventi delle sanzioni derivanti dai controlli sui luoghi di lavoro siano reinvestiti proprio sulla prevenzione, oltre alla valorizzazione dei servizi dedicati alle malattie sessualmente trasmissibili e l'approvazione di altri ordini del giorno: non abbastanza comunque per un voto positivo". Contrario anche il Movimento 5 Stelle, che ha parlato di una "riforma sanitaria malgestita e che sta creando il caos nel mondo sanitario lombardo. Maroni e i suoi hanno proposto e approvato una riforma spezzatino, che strizza l'occhio sempre di più alla sanità privata".