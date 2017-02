Lombardia, via libera a unificazione Comuni di Sermide e Felonica

Milano, 14 feb. (askanews) - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato a larga maggioranza (relatrice Anna Lisa Baroni, Forza Italia) due atti che sanciscono la fusione per incorporazione di due Comuni in provincia di Mantova, Sermide e Felonica. Il nuovo Comune, come stabilito dal referendum preventivo con cui i cittadini hanno espresso il loro consenso all'unificazione, si chiamerà Sermide e Felonica, e avrà il battesimo delle urne nella prossima tornata amministrativa di primavera. L'assemblea ha approvato sia l'atto amministrativo che ratifica il referendum e il nome scelto sia il progetto di legge per la fusione.

"Si tratta - ha sottolineato la relatrice Baroni - della quarta fusione per incorporazione in Regione Lombardia. E' una procedura residuale che andrebbe incentivata nell'ottica della razionalizzazione degli Enti locali. A tale proposito va dato atto alle due amministrazioni comunali di avere portato avanti un lavoro senza sbavature burocratiche e procedurali e al tempo stesso di essere riuscite a trasmettere ai propri cittadini l'importanza di una decisione che, come testimoniato dai referendum, ha riscosso ampio consenso".

A favore della fusione sono intervenuti anche Marco Carra (Pd) che ha accolto positivamente la nascita del nuovo Comune "atto che va nella direzione di una razionalizzazione della spesa, di una maggior efficienza, sulla base della volontà dei cittadini" e Andrea Fiasconaro (M5S) che ha sottolineato come la decisione dell'incorporazione "abbia ottenuto il favore dei cittadini del Comune più piccolo, decisione popolare che per noi rimane vincolante".