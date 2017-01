Milano, 10 gen. (askanews) - "A partire da oggi, tutte le ASST hanno messo a disposizione un numero di telefono per accedere alle vaccinazioni contro il Meningococco per protezione individuale con la formula del copagamento. Già da domani mattina i cittadini potranno chiamare e fissare un appuntamento". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera a margine della riunione, questo pomeriggio, a Palazzo Pirelli, con le direzioni generali di ATS e ASST, per definire l'avvio del nuovo servizio.

"Da domani mattina - ha spiegato l'assessore - si potrà accedere al servizio previo appuntamento: i numeri di telefono sono disponibili sui siti aziendali di ASST, sul sito delle ATS e sul sito della Direzione generale Welfare WIKI Vaccini. Poi, a partire dal 15 febbraio sarà possibile effettuare le vaccinazioni".

Possono accedere alle vaccinazioni contro il Meningococco con la formula del copagamento tutti i soggetti non inclusi nelle categorie per le quali, come previsto dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale e il conseguente piano regionale, l'offerta è già gratuita. Il costo della prestazione in compagamento sarà composto dal costo del vaccino scelto (antimeningococco B; antimeningococco C; antimeningococco ACWY), più il costo di somministrazione per singola dose pari a 9,954 euro. Il costo del vaccino sarà quello stabilito tramite gara regionale che presumibilmente verrà effettuata ogni anno. Facendo riferimento all'ultima gara regionale il costo dell'ACWY sarebbe di circa 45 euro e il C di circa 20. Il vaccino contro meningococco B, il cui costo attualmente è di circa 83 euro, potrebbe subire invece considerevoli variazioni con ulteriori risparmi per i cittadini.

"Per accedere alla vaccinazione - ha spiegato l'assessore Gallera - non è necessaria la prescrizione medica, ma trattandosi di una scelta di protezione individuale ed essendo la vaccinazione un intervento sanitario, è importante confrontarsi preventivamente con il proprio medico curante per eventuali controindicazioni o per verificare l'appartenenza a una categoria a rischio per la quale la vaccinazione è gratuita".

Attualmente per quanto riguarda la prevenzione delle malattie invasive batteriche da meningococco sono gratuitamente offerte: la vaccinazione antimeningococco C nei primi 24 mesi (e garantita comunque fino ai 18 anni per chi non fosse stato vaccinato in precedenza); le vaccinazioni antimeningococco B e ACWY per le categorie a rischio per status o patologia; la vaccinazione antimeningococco B per i nuovi nati dal 2017". L'elenco completo con i numeri di telefono, i giorni e gli orari ai quali rivolgersi per le prenotazioni sono scaricabili all'indirizzo http://www.welfare.regione.lombardia.it.