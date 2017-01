Milano, 16 gen. (askanews) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato oggi, su proposta dell'assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Claudia Terzi, le determinazioni in ordine alla partecipazione al progetto europeo denominato "Youralps - educating youth for the Alps: (re)connecting youth and mountain heritage for an inspiring future in the Alps" presentato a valere sul programma "Interreg spazio Alpino - cooperation programme 2014-2020". L'obiettivo è la valorizzazione del Sistema delle Aree protette lombarde montane tramite azioni di formazione rivolte ai giovani e al mondo scolastico.

L'ammontare complessivo della spesa è di euro 131.241 euro così suddivisa: 85 per cento, pari a euro 111.554,85 di finanziamento Fesr (Commissione Europea); 15 per cento pari a euro 19.686,15 di cofinanziamento nazionale Fondo di Rotazione (Mef-Igrue). La Direzione Aess procederà successivamente all'istituzione dei capitoli di bilancio dedicati all'attuazione del progetto europeo Youralps. I soggetti destinatari della manovra sono gli Enti gestori della Aree protette montane (Parchi Orobie Valtellinesi, Orobie Bergamasche, Adamello, Alto Garda Bresciano, Stelvio), Ufficio scolastico regionale, giovani e mondo scolastico.

Le azioni previste dal progetto Youralps sono: produzione di un report generale sullo status quo delle attività educative nelle Alpi (basato sugli approcci innovativi); creazione di una rete di attori dell'educazione attraverso piattaforme web, workshops e promozione di scambi di giovani in zone pilota sull'arco alpino; creazione di un modello educativo - scuole alpine per l'integrazione diretta delle attività educative nel percorso scolastico, includendo attori del settore non-formale, informale e i giovani. Questo modello dovrà prevedere altresì l'inclusione di attività sul campo anche nelle aree protette. Il modello sarà provato/testato dai partner del progetto con alcuni giovani ed attori educativi.

"Si tratta di un progetto europeo di grande valore - ha scritto Terzi in una nota - finalizzato alla valorizzazione delle Aree protette e alla promozione dell'educazione ambientale, tematiche queste che vedono la Giunta Maroni particolarmente impegnata. E' stato finanziato nell'ambito di Interreg Alpine Space - Cooperation Programme 2014-2020 e vede Regione Lombardia in qualità di partner, capofila è la Francia con Alparc, la Rete delle Aree Protette Alpine".