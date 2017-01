Milano, 30 gen. (askanews) - La Giunta regionale della Lombardia, nella seduta odierna, ha approvato, su proposta dell'assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Claudia Terzi, la partecipazione regionale al progetto europeo "Prepair - Po regions engaged on air" presentato a valere sul programma "Life 2014-2020".

Il progetto "Prepair - Po regions engaged to policies of air", approvato nei mesi scorsi dalla Commissione Europea, nell'ambito del programma Life 2014-2020, mira a realizzare azioni nel bacino padano e in Slovenia, al fine di migliorare la qualità dell'aria nel rispetto della normativa europea e nazionale. IL tema della qualità dell'aria - si legge in una nota - è molto trasversale e gli obiettivi di progetto saranno conseguiti attraverso una molteplicita' di azioni nei settori della combustione delle biomasse, del trasporto di merci e passeggeri, dell'industria e dell'energia, dell'agricoltura.

Il progetto vede la Regione Emilia-Romagna come capofila e Regione Lombardia, Arpa Lombardia e Fondazione Lombardia per l'ambiente fra i componenti di un partenariato costituito da 18 fra enti territoriali di governo (Regioni, Province e Comuni capoluogo), agenzie regionali per l'ambiente, altri soggetti privati italiani e l'Agenzia Slovena per l'Ambiente, che fa capo al Ministero dell'Ambiente della Repubblica Slovena.

I tempi di attuazione del progetto sono stabiliti in sette anni a partire dal 1 febbraio 2017 e sino al 31 gennaio 2024. Il progetto avrà formalmente inizio il prossimo 1 febbraio Le risorse finanziarie che Regione Lombardia dedicherà al progetto sono complessivamente di circa 500 mila euro, in parte finanziate dalla Ue e in parte cofinanziate con risorse regionali. Complessivamente il progetto mobiliterà risorse per oltre 16,8 milioni di euro.