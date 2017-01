Milano, 26 gen. (askanews) - "Continuiamo a investire nel settore casa e in seguito all'approvazione della riforma della legge regionale per i servizi abitativi, stiamo concentrando il nostro lavoro nel reperire quelle risorse necessarie a riqualificare il patrimonio edilizio delle Aler". Lo ha detto il vice presidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, commentando i dati emersi da una conferenza stampa di Aler Brescia, Cremona e Mantova in cui sono stati presentati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per 8 milioni di euro, con una programmazione di spesa per il 2017 di quasi altri 8 milioni.

Nel dettaglio nel 2016 sono stati ultimati e consegnati interventi per 6,8 milioni di euro che comprendono la sostituzione fra gli altri delle valvole e dei serramenti come previsto da nuove normative, l'installazione di telecamere di videosorveglianza in alcuni quartieri sia a Brescia che in provincia e il completamento di lavori in via dei Colli a Lonato. Fra gli interventi in corso, l'adeguamento elettrico e quello degli ascensori a Brescia e in provincia, la bonifica dall'amianto, la sistemazione degli alloggi sfitti e la sostituzione dei serramenti. Il tutto per un totale di 8,2 milioni. La programmazione di spesa per il 2017, sarà di 7,8 milioni che, nel dettaglio, serviranno per la bonifica dall'amianto, per l'adeguamento degli impianti elettrici ed antincendio, per l'installazione di ascensori, la sistemazione degli alloggi sfitti, la sostituzione dei serramenti e per la realizzazione di cappotti e per l'isolamento dei sottotetti, dove necessario.

In Lombardia "abbiamo migliaia di persone in lista d'attesa per un alloggio e l'ampliamento del numero di appartamenti disponibili passa anche da un lavoro di recupero del patrimonio attualmente inutilizzabile e da un attento lavoro di manutenzione", ha concluso Sala.