Milano, 16 gen. (askanews) - "Una riduzione del ticket nella regione dove la sanità è la più costosa d'Italia è sempre una buona notizia, ma la ricetta di Maroni è sbagliata e oltretutto non è quella che ha più volte promesso ai lombardi, cioè l'azzeramento dei ticket". Lo ha dichiarato il consigliere regionale lombardo del Pd Carlo Borghetti a commento della delibera di giunta che limita a 51 euro, anziché 66, il costo massimo di visite ed esami per i cittadini.

"Con la nuova delibera - ha aggiunto Borghetti - per la maggior parte dei casi i cittadini non vedranno differenze, perché l'abbattimento di 15 euro vale solo per le prestazioni più care, e chi pagava fino a 51 euro di ticket continuerà a pagare come prima. La strada giusta, lo diciamo da tempo, è l'esenzione totale per i redditi fino a 30mila euro e la rimodulazione per reddito di quelli superiori".